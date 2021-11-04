Erkan Özdamar kimdir? Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir? - Haberler
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Erkan Özdamar kimdir? Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir?

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Erkan Özdamar kimdir? Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir?

Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakemi Erkan Özdamar yönetecek. Sporseverler karşılaşmayı yönetecek olan Erkan Özdamar'ı merak ediyor. Taraftarlar, Erkan Özdamar kimdir? Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir? Erkan Özdemir nereli? gibi sorulara cevap arıyor.

Beşiktaş - Trabzonspor maçını yönetecek Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımı tutuyor? soruları gündem oldu. Erkan Özdamar, merakla beklenenBeşiktaş - Trabzonspor maçında düdük çalacak. Peki Erkan Özdemir kimdir?

ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?

Erkan Özdamar, 1988 Ankara doğumludur. Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesinden mezun olmuştur. Zumba dansı eğitmenliği de yapmaktadır.

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