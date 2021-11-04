Erkan Özdamar kimdir? Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir?
Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını hakemi Erkan Özdamar yönetecek. Sporseverler karşılaşmayı yönetecek olan Erkan Özdamar'ı merak ediyor. Taraftarlar, Erkan Özdamar kimdir? Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Erkan Özdamar kimdir? Erkan Özdemir nereli? gibi sorulara cevap arıyor.
Beşiktaş - Trabzonspor maçını yönetecek Erkan Özdamar kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımı tutuyor? soruları gündem oldu. Erkan Özdamar, merakla beklenenBeşiktaş - Trabzonspor maçında düdük çalacak. Peki Erkan Özdemir kimdir?
ERKAN ÖZDAMAR KİMDİR?
Erkan Özdamar, 1988 Ankara doğumludur. Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri fakültesinden mezun olmuştur. Zumba dansı eğitmenliği de yapmaktadır.
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