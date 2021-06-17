Eriksen'den acı haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun top koşturması artık çok zor
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Eriksen'den acı haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun top koşturması artık çok zor

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Finlandiya maçında bilincini kaybedip yere yığılan Eriksen, hayatına artık kalp piliyle devam edecek. Eriksen'e yapılani ileri tetkikler neticesinde ritim bozukluklarına dayalı kalp krizi geçirmiş olmasından kaynaklı ICD tedavisinin uygulanması doktorlar tarafından önerildi. Spor kardiyoloji profesörleri, Eriksen'in futbol oynamasına kesinlikle izin vermiyor. Yaşamına artık kalp piliyle devam edecek Eriksen'in aktif futbol kariyerini sürdürmesi artık çok zayıf gözüküyor.

EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka, Finlandiya ile karşılaşmış ve maçta Christian Eriksen ölümden dönmüştü. Aniden yere yığılan ve yoğun müdahaleler sonucu hayata döndürülen Christian Eriksen için Danimarka Futbol Federasyonu'ndan üzen bir haber geldi. Kalp krizi geçiren Christian Eriksen'e ICD adı verilen bir çeşit kalp pili takılacak.

ICD NEDİR?

"ICD" Implantable (vücuda yerleştirilebilen) Cardioverter Defibrillator (İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatör) için kullanılan bir kısaltmadır. ICD, VT ve VF gibi kalp ritmi bozukluklarını tedavi etmek için özel tedaviler uygular. ICD vücudun içine implante edilir (yerleştirilir) ve otomatik olarak çalışır. ICD, risk altındaki bireyleri potansiyel ölümcül ventriküler aritmilerden kaynaklanan ani kardiyak ölüm (AKÖ)'den korumak için tasarlanmış bir cihazdır.

FUTBOLA DEVAM ETMESİ ZOR

Spor kadriyoloji profesörleri ve doktorlar, Eriksen'in futbol hayatına devam etmesini çok riskli buluyor. Inter ve Danimarka'nın en önemli futbolcularından biri olan 29 yaşındaki yıldızı futbolsever artık yeşil sahalarda göremeyebilir.

Eriksen'den acı haber! Kalp pili takılan yıldız oyuncunun top koşturması artık çok zor
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