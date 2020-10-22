Erikli Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımının yanında
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Erikli Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımının yanında

22.10.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:45
Erikli Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımının yanında

Türkiye'nin en sevilen ambalajlı su markası Erikli, sporun farklı alanlarına verdiği desteğe devam ediyor.

Türkiye'nin en sevilen ambalajlı su markası Erikli, sporun farklı alanlarına verdiği desteğe devam ediyor. Futbola verdiği desteği sponsorluk anlaşmaları ile duyuran Erikli, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın da 2020-2021 sezonu 'Su Sponsoru' olduğunu duyurdu.

Spora verdiği desteği farklı branşlar ve sportif etkinlikler ile destekleyen Erikli, sporun hayatı güzelleştiren yönüne olan inancını da bu sayede göstermiş oldu. Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı sponsorun farklı branşlarını desteklemekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Erikli olarak uzun yıllardır sporun farklı alanlarını destekliyoruz. Bugün kulüplerimiz voleybol branşında ülkemizi en önemli organizasyonlarda temsil ediyor. Uluslararası arenada birçok başarıya imza atan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışındaki antrenman ve müsabakalarında yanında olmaktan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Yeni sezonda sponsoru olduğumuz Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol takımımıza ve mücadele veren takımlarımıza sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum." dedi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise, "Erikli ile beşinci sezonumuza giriyoruz. Sportif alandaki ulusal ve uluslararası başarıların yanı sıra, kız çocuklarının hayatlarına dokunabilmek ve daha çok kız çocuğunu sporla buluşturabilmek amacımız doğrultusundaki mücadelemizde onların desteklerini yanımızda hissetmekten ve yeni sezonda yine birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Erikli 2020-2021 sezonunda sağladığı destekle, Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı'nın 5 senedir üst üste 'Su Sponsorluğu'nu üstlenmiş oldu. - BURSA

Erikli Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımının yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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