Erik Lamela'nın Arsenal'e attığı rabona golü, dünya basınında gündem oldu

Tottenham'ın Arsenal ile oynadığı Londra Derbisi'nde Erik Lamela muhteşem bir gole imza attı. Futbol kariyerinde rabona vuruşlarıyla bilinen Arjantinli yıldız, Arsenal'e attığı unutulmaz golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadeleyi Tottenham 2-1 kaybetse de Arjantinli oyuncunun golü, takım arkadaşı Reguilon başta olmak üzere birçok futbolseveri şaşkına çevirdi.

Premier Lig'de Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'ı 2-1 mağlup ederken Tottenham'ın Arjantinli futbolcusu Erik Lamela, inanılmaz bir gol atarak maça damgasını vurdu.

Reguilon'un sol kanattan içeri çevirdiği topta Lucas'ın pasıyla buluşan Lamela, bekletmeden rabona vuruşu yaptı ve topu Thomas Partey'in bacakları arasından geçirerek ağlarla buluşturdu.

Uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza atan Lamela'nın bu şutu sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

REGUILON GÖZLERİNE İNANAMADI

Golün ardından Tottenham'da Sergio Reguilon'un verdiği tepki de dikkat çekti. Reguilon, takım arkadaşının attığı gole tüm futbolseverler gibi inanamazken iki elini kafasına götürerek şaşkınlığını gizleyemedi.

"TARİHİN EN GÜZEL GOLLERİNDEN"

Maçın ardından bu müthiş gol, İngiltere'de oldukça konuşulurken Jamie Redknapp, ''Premier Lig tarihinin en güzel golleri arasına girecek bir gol. Tek kelimeyle inanılmaz.'' sözlerini kullandı.

BUNU İLK KEZ YAPMIYOR

Öte yandan Erik Lamela, ilk kez böyle bir rabona golü atmıyor. Arjantinli futbolcu, 2014 yılında yine Tottenham forması giyerken UEFA Avrupa Ligi'nde Asteras Tripolis takımına karşı oynanan maçta da rabona ile bir gol atmıştı. O golün ardından da takım arkadaşı Vertonghen, tıpkı Reguilion gibi iki elini kafasına götürüp Lamela'nın attığı gole tepkisini göstermişti.