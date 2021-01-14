Erik altınla yarışıyor: Tanesi 20, kilosu bin lira

Yaz aylarında kilosu 2-3 liraya kadar düşen yeşil eriğin fiyatı altınla yarışıyor. Amasya'da 60 grama denk gelen 3 tane yeşil erik 60 liraya, kilosu ise bin liraya satılıyor.

Kış mevsiminde de manav tezgahlarında yerini alan yaz meyvelerinin rekortmeni erik oldu. 3 tane yeşil erik 60 liraya, kilosu ise bin liraya satılıyor.

"KUYUMCUYA MI GELDİM, MANAVA MI?"

Amasya'nın Suluova ilçesinde yeşil eriğin fiyatını öğrenen bir vatandaş, "Kuyumcu dükkanına mı geldim yoksa manava mı" diyerek şaşkınlık yaşadı. Manava değil de kendini kuyumcu dükkanına girmiş gibi hissettiğini söyleyen Cumali Tanrısever, "Manavımız 3 tane eriğe '60 lira' dedi. Şu an şaşkınlık içerisindeyim. Yazın özellikle hiç para vermeden aldığımız yerler oluyordu. Malum kış mevsiminden dolayı bulunmayan bir meyve, ben kilosunu 20-30 liradan alırım diye düşünüyordum. 3 tanesi 60 liradan tanesi 20 liraya geliyor. İlk girdiğimde burası manavlıktan kuyumculuğa dönmüş dedim" ifadelerini kullandı.

"MÜŞTERİLER FİYATINI DUYUNCA ŞAŞIRIYOR"

Küçük yaşlardan beri ilçede pazarcılık işi yapan manav Mustafa Karatağ ise, "Malum kış mevsimi, koronavirüs salgını ve üretimin az olması nedeniyle erik artık kilo ile değil tane ile satılıyor. Müşteriler fiyatını söylediğimizde çok şaşırıyor. Aşeren hamile eşinin isteğini yerine getirmek isteyen eşler işletmemize gelip istedikleri ürünü bulunca mutlu oluyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFULLAH UZUN