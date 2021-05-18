Eric Cantona, Premier Lig'de Şöhretler Müzesi'nin yeni üyesi oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın efsane futbolcularından Eric Cantona, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın efsane futbolcularından Eric Cantona, Şöhretler Müzesi'ne seçildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, Manchester United formasıyla 5 sezonda 4 şampiyonluk yaşayan ve 156 maçta 70 gole imza atan Cantona'nın, Şöhretler Müzesi'ne seçildiği belirtildi.

24 Mayıs'ta 55 yaşına girecek Fransız eski yıldız futbolcu Cantona, Alan Shearer ve Thierry Henry'nin ardından Premier Lig Şöhretler Müzesi'ne adını yazdıran üçüncü oyuncu oldu.

Duygularını dile getiren Eric Cantona, "Yaklaşık 30 yıldız oyuncunun arasından seçildim çünkü farklıyım. Diğer aday oyuncular harika ama ben olağanüstüyüm!" değerlendirmesinde bulundu.

Şöhretler Müzesi'ne, taraftarların ve Premier Lig temsilcilerinin vereceği oyların sonucunda bu hafta 5 yıldız futbolcu daha eklenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu