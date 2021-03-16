Erhan Önal için saygı duruşu

Beşiktaş'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşma öncesinde Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal için saygı duruşunda bulunuldu.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Erhan Önal, bugün hayata gözlerini yumdu. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Başakşehir'i ağırladığı mücadelede Önal için saygı duruşunda bulunuldu. Bayern Münih'te forma giyip ardından Belçika'nın Standard Liege takımına transfer olan Erhan Önal, 1982 yılında Fenerbahçe ile anlaşmıştı. Sarı-lacivertli forma altında macerası kısa süren Önal, ardından tekrar Belçika'ya dönüp 1985 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. 7 sezon Galatasaray forması giyen ve A Milli Takım'da da 7 kez sahaya çıkan Önal, Türk futbolunun 'Modern ön libero' olarak tanımlanıyordu.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı