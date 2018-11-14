Ergün Penbe: Fatih Terim'e Verilen Ceza Fazla ve Ağır

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor' adlı projesi kapsamında Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ile Ergün Penbe, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

"BU CEZANIN AĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bir öğrencinin PFDK'nın Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşananlardan dolayı Fatih Terim'e verdiği ceza hakkındaki sorusuna Ergün Penbe, "Bir yerde suç varsa cezayı gerektiriyor. Ben cezanın ağır olduğunu düşünüyorum. Aynı koşullarda verilen cezaların daha önce örnekleri var. Daha önce daha az cezalar verildi. Fatih Terim'e verilen cezanın fazla olduğunu düşünüyorum. Biraz haksız olduğunu düşünüyorum." karşılığını verdi.