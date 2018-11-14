Ergün Penbe: Fatih Terim'e Verilen Ceza Fazla ve Ağır
Galatasaraylı eski milli futbolcu ve Teknik Direktör Ergün Penbe, "Fatih Terim'e verilen cezanın ağır olduğunu düşünüyorum." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor' adlı projesi kapsamında Oğuz Çetin, Ali Gültiken, Hami Mandıralı ile Ergün Penbe, Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.
"BU CEZANIN AĞIR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Bir öğrencinin PFDK'nın Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaşananlardan dolayı Fatih Terim'e verdiği ceza hakkındaki sorusuna Ergün Penbe, "Bir yerde suç varsa cezayı gerektiriyor. Ben cezanın ağır olduğunu düşünüyorum. Aynı koşullarda verilen cezaların daha önce örnekleri var. Daha önce daha az cezalar verildi. Fatih Terim'e verilen cezanın fazla olduğunu düşünüyorum. Biraz haksız olduğunu düşünüyorum." karşılığını verdi.
YORUMLAR (6)
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Diğer takımı tutanlra burdan soruyorum kendi hocanız sadece konuştu diye 10 maç ceza alsa tepkiniz ne olurdu brovo tff mi derdiniz yoksa eleştirmi yapardınız sadece soruyorumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ceza az olmuş.cl maçında yenilip 25 dk konuşup 23 dk sında tff ve fb yi Avrupa'ya şikayet eden adama az olmuş.sikayet sebebi ne ? Taç mış.komedi bu adamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cezanın olma sebebi caydırıcılık değilmidir? eğer öyleyse 1 maç verilen ceza mı daha caydırıcı olur yoksa 10 maç ceza mı ?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yog yaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tüpçü ve ekibinde zerre kadar şeref varsa istifa ederler. Tüpçü ve ekibi bu güne kadar hiç adaletli olmadılar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır