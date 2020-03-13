Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt Mesut Bakkal'ın 1986-1987 sezonunda Galatasaray'dan teşvik primi aldığını itiraf etmesinin ardından dönemin Galatasaray yöneticisi Ergun Gürsoy, "Ben kimseye para vermedim, böyle bir olay da yok. Velev ki olsa bile o zamanlar böyle şeyler yoktu. Galatasaraylı olup da Denizlili olan birisi parayı vermiş olabilir" dedi.

Galatasaray'ın eski başkan yardımcılarından Ergun Gürsoy, Mesut Bakkal'ın "Mesut Bir Adamın Hikayesi" kitabında yazdığı teşvik primi iddialarıyla ilgili konuştu. Independent Türkçe'ye konuşan Gürsoy, "Önemli bir konu tabii. İnsanların ilgisini de çekmek için durup dururken 33 sene evvelki bir olayı, hiç alakası yokken konuşmaya başlıyorlar. Bu iddiaları kitabında yazan adamı ben futbolcu olarak tanımıyorum. Hoca olarak da sadece ismini duydum. Kendisini yolda görsem tanımam. Belli ki işsiz. Hiçbir popülaritesi olmayan, takım düşüren bir futbol adamı ve böyle bir şeye tenezzül ediyor. Bunlar yakışık alan şeyler değil" dedi.

"GALATASARAYLI OLUP DA DENİZLİLİ OLAN BİRİ PARAYI VERMİŞ OLABİLİR"

Gürsoy, "Şimdi bunların söylenmesi ne kulüplere, ne o zaman yaşamış insanlara hiç yakışmıyor. Yani Beşiktaş'ın Denizlispor ile berabere kalması anormal bir olay değil ki. Herkes herkesi yenebiliyor veya berabere kalabiliyor. Bu, doğru bir olay değil. Bunu Mesut Bakkal'a da yakıştıramadım ama kitabının satması için bu tür sansasyonel bir olayı su yüzüne çıkartması yazarlık açısından kendince haklı olabilir ama ben böyle bir dedikoduya katılmıyorum. Ben kimseye para vermedim, böyle bir olay da yok. Velev ki olsa bile o zamanlar böyle şeyler yoktu. Galatasaraylı olup da Denizlili olan birisi parayı vermiş olabilir. Bu beni ilgilendirmez. Ben hoş görmüyorum, doğru bulmuyorum. Olay bundan ibaret" açıklamasında bulundu.

Mesut Bakkal'ın kitabında yer alan teşvik primi kısmı şu şekilde:

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'IN PUAN KAYBIYLA ŞAMPİYON OLDU

1986-1987 sezonunda Beşiktaş, evinde Denizlispor ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenerek son haftaya 1 puan önde girdi. Son hafta evinde Eskişehirspor'u da 2-1 yenen Galatasaray, Beşiktaş'ın 1 puan önünde 54 puana ulaşarak, 14 yıl aradan sonra şampiyon oldu. O gün 90 dakika sahada kalan Mesut Bakkal, bir de sarı kart görmüştü.