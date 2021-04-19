Erginer: "Ligdeki rahat iki takımın mücadelesi oldu"

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadında oynanan Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, ligdeki iki rahat takımın mücadelesini izlediklerini ifade etti.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadında oynanan Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, ligdeki iki rahat takımın mücadelesini izlediklerini ifade etti.

TFF 1. Lig'in orta sıralardaki iki takımı Bandırmaspor ile Boluspor, Bandırma 17 Eylül Stadında karşı karşıya geldi. Karşılıklı gollerin olduğu maçı misafir takım Boluspor 2-3 kazandı. Maç sonunda Boluspor Teknik Direktör Reha Kemal Erginer açıklamalarda bulundu.

Erginer, "Ligde rahat iki takımın mücadelesi oldu bugün. Baktığımızda geçen hafta çok kötü bir mağlubiyet aldık. Çok kötü oynayarak sahada gerekli duruşu göstermediğimiz bir maçta önemli bir maçtı bizim açımızdan. Buna bir tepki göstermemiz lazımdı. Aslında bizim göstermek istediğimiz tepki skorla alakalı değil. Yenersin, yenilirsin bunlar başka şeyler ama saha içinde gösterilecek duruş önemliydi. Kazandıracak oyunu ortaya koyacak karakter önemliydi. Onu da bugün ortaya koyduk. İç saha da ve dış saha da siyah ile beyaz kadar farklıyız. Bunu da bir şekilde değiştirmemiz lazım. Dış sahadaki performansımıza bakarsak neredeyse play off potasının içindeyiz. Ligin en fazla deplasmanda puan toplayan takımlarından biri olduğumuz halde iç sahada tam tersi Eskişehirspor'dan sonraki en kötü takımız. Kalan 3 maçı iyi değerlendirmek istiyoruz. Üç maçta maksimum puanı alıp ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bandırmaspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bir de deplasman takımının galip gelen hocası olarak hocalarla ilgili hiç konuşmuyorum ama parantez açıyorum. Hoca iki takımın da rahat olduğu bir maçı gereksiz yere girdi. İki takım için de bunu söyleyebilirim. Bizim gibi o da oturup kendi öz eleştirisini yaparsa çok mutlu oluruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı