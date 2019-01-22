Golcü Ergin Keleş, 19 Yıl Önce Özkan Sümer'den Aldığı Kitabı Teslim Etti
Giresunspor'un forvet oyuncusu Ergin Keleş, Trabzonspor'un efsanesi Özkan Sümer'den 19 yıl önce geri getirme şartıyla aldığı kitabı teslim etti.
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Akçaabat Sebatspor, Sakaryaspor, Manisaspor, MKE Ankaragücü, Karabükspor, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Adanaspor, Gazişehir, Sivasspor ve son olarak Giresunspor formalarını giyen Ergin Keleş, bordo-mavili kulübün her kategorisinde yer alan efsane isim Özkan Sümer'den 19 yıl önce geri getirmek şartıyla aldığı Marlo Morgan'ın, 'Bir Çift Yürek' adlı kitabını teslim etti.
Bir otelin lobisinde buluşan ikilinin o anlarını Ergin Keleş, kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı ve şu ifadelerini kullandı:
"KİTABI GERİ GETİRMEYİ UNUTMADIM"
"'Okuduktan sonra geri getirmeyi unutma' dediğinde ve elime Marlo Morgan'ın kitabını verdiğinde 13 yaşındaydım. 'Profesyonel olmak ister misin?' diye sorduğunda ise 15 yaşında. Büyük bir deryadır Özkan Sümer, çok uzun bir aradan sonra bugün görüştük hocamla ve elbette ders niteliğinde sözlerini dinledim. 'En yanlış insandan dahi öğreneceğin şeyler vardır. Yanlışın ne olduğu gibi mesela', 'Kendin olmaktan vazgeçtiğinde olabileceğin tek şey kalır. Yok olmak'. Aradan 19 yıl geçmiş olmasına rağmen kitabı geri getirmeyi unutmadım."
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Ne kadar gerizekalı yorumlar bunlar ya. Yani bundan bunu mu çıkardınız? Ergin hayatının her anında kitap okuyan, kendini çok iyi geliştiren bir insan. Kendisine emanet edilen kitabı o kadar şehir değiştirmiş olmasına rağmen sahip çıkmış saklamış ve geri getirmiş. Burda vefa var. Ergin eminim o 19 yılda yüzlerce hatta binlerce kitap okumuştur. Nerden biliyosun diye sorarsanız açın 2 tane röportajını dinleyin nasıl akıcı bir diksiyona sahip olduğunu ve ne kadar kültürlü olduğunu görün.mal heriflerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ALDIGIN PARALARI İADE ET ÖNCECevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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ergin dürüst bir gençsin ama kendini geliştirmelisin hızlan bir kitapa 19 yıl fazla bir sonraki için en fazla 10 yılı hedefleCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ÇOOOOKKKKKKKK ÇOOOOOKKKKKKK BBBBBÖÖÖÖÖÖÖÖYYYYYYYÜÜÜÜÜÜKKKK BİR KİTAP MIŞ!!!!!; OKUMASI ONDOKUZ SENE SÜRDÜĞÜNE GÖRE. HA EN ÖNEMLİSİ OKUMAYI ÇOK !!!!SEVEN NE KADAR AZİMLİ BİE MİLLETİZ VESSELAM !!!!!Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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19 senede anca okumuş, 2. kitaba ömrü yetmez.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır