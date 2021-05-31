Ergin Ataman kazandığı kupalarla adını tarihe altın harflerle yazdırdı

THY Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek tarihindeki ilk şampiyonluğa ulaştı. Temsilcimizin başantrenörü Ergin Ataman da bu şampiyonlukla adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Ataman, Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague'i kazanan ilk ve tek koç olarak tarihe geçti.

Anadolu Efes, Euroleague'de şampiyonluğa ulaşarak Fenerbahçe'den sonra bunu başaran ilk Türk takımı oldu. Başantrenör Ergin Ataman da Avrupa basketbolunun en önemli kupasını kazanan ilk Türk koç olarak tarihe geçti.

İLK VE TEK KOÇ OLDU

Ergin Ataman ayrıca Koraç Kupası, Saporta Kupası, EuroChallenge, EuroCup ve EuroLeague'i kazanan ilk ve tek coach olarak adını tarihe yazdırdı.