Ergin Ataman'ın kızlarından vize vermeyen Almanya'ya tepki: Bize ırkçılık yapıldı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman'ın kızları, kariyerinin en başarılı gününde babalarının yanında olamamanın üzüntüsünü yaşıyor. THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman'ın kızları Ceren ve Gizem, vize verilmemesi nedeniyle Dörtlü Final organizasyonu için Almanya'ya gidemedi. Ceren Ataman, "Başka takımların ailelerini aldılar. Bilerek yapıldığını ve ırkçılık olduğunu düşünüyorum" dedi.

Anadolu Efes, Almanya'nın Köln kentinde 28-30 Mayıs'ta oynanan Final Four maçları sonunda Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı kupasını müzesine götürdü. Ergin Ataman'ın kızları, vize verilmemesi nedeniyle Dörtlü Final organizasyonunu takip etmek için Almanya'ya gidemedi.

ABD'de de eğitim hayatlarını sürdüren ve Dörtlü Final'de babaları Ergin Ataman'ın yanında olabilmek için Türkiye'ye gelen Gizem ve Ceren Ataman, açıklamalarda bulundu.

"DİĞER TAKIMLARIN AİLELERİNE YAPMADILAR"

Ceren Ataman, "İstanbul'a gelir gelmez vize işlemlerine başladık. Takımın uçağına yetişemeyebilirdik ama babam bizim için perşembe (29 Mayıs) gününe de bilet almıştı. Vize alırız diye düşünüyorduk. Diğer takımların aileleri giderken böyle bir şey söz konusu olmaz diye düşünmüştük. Perşembe günü babam bize 'Vize başvurularınızı kabul etmiyorlar' diye mesaj attı. Çok üzüldük. Orada olmayı çok isterdik. İki doz aşımızı da olduk. Aşımızı yaptırdığımız için vize verilmesi gerekiyordu. Bu durumun pandemiyle alakasız olduğunu düşünüyorum. Bilerek yapılmış gibi hissettim. Bunun ırkçılık olduğunu düşündüm" dedi.

"PANDEMİYLE ALAKASI YOK"

Gizem Ataman ise şunları söyledi: Çok pandemiyle ilgisi olmayan bir karar. Eğer pandemiyle ilgiliyse zaten aşımız var ve tehlike oluşturmuyoruz. Pandemiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Türklerle olan anlaşmazlık nedeniyle olabilir. Almanların Türkleri sevmemesi gibi bir şey olabilir. Bu, sadece bize yapılmış bir şeydi. Sadece Türklere olması bana biraz garip geldi. Siyasi sebeplerden olabilir diye düşünüyorum.