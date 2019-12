Ergin Ataman: "Bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi"

26.12.2019 22:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:57

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi FOX Tel Aviv galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi" dedi.



THY Euroelague'in 16. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'i 99-79'luk skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Oyuna hazırlandığımız gibi agresif ve hızlı başlayamadık. İlk periyotta Wilbekin 9 sayı buldu. Doğuş ile Wilbekin'e baskı kurduk. Beaubois'u hücumda etkili kullandık. Larkin'e baskı yapıyorlardı burada da Beaubois devreye girdi. İkinci ayrı daha agresif başladık. Micic'in de oyuna girmesiyle daha etkili olduk. Sertaç ile de sayılar bulduk. Maçı 20 sayı farkla ile kazandık. Bizim için bu maçı bu farkla kazanmak çok önemliydi" diye konuştu.



Sakatlığı devam eden Bryant Dunston'ın Türkiye Kupası döneminde dönmesini beklediklerini ifade eden Ataman, sakatlıktan dönen Moerman'a da her geçen maç daha fazla süre vermeye çalışacaklarını söyledi.



"Son pozisyonda Alec Peters'a kızdım"



Karşılaşmanın son pozisyonunda Alec Peters'a tepki vermesinin sorulması üzerine Ergin Ataman, "Her top önemli. Peters'in maçtaki performansı beni mutlu etmedi. Bazen 25 dakika oynarsınız, bazen 5 dakika. Son pozisyonda ribaundu verince sayı atmasına geri çekilmesine kızdım. Bizim için her sayı önemli. Bunu CSKA maçında gördük. O maça rahat çıktık, nasıl olsa kazanacağız diye çıktık. Gördük ki bazen işler ters tepebiliyor. Şov yapmak değil baskı yapmak, maç kazanmamız lazım. Maç boyunca agresif olmamız lazım. Burada bunu yapmamız lazım. Bazen NBA takımları gibi oynuyoruz diye söylüyorum. Oyuncularımın geliştirmek için söylüyorum. NBA'deki maçlar gibi şov yapalım diye söylemiyorum. Her maç salon doluyor ama daha agresif olmamız lazım. Müthiş bir takımımız ve taraftarımız var. Ama şovu değil sertliği hep birlikte düşünmemiz lazım" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA