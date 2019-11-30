Ergin Ataman'a şok tepki

30.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:51

Deneyimli koç otele alınmadı

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Ata SELÇUK/ - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bir davet üzerine gittiği otelde beklemediği bir tavırla karşılaştı.

THY Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan maçta Bayern Münih'i farklı mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Bebek Otel'de yönetim kurulunun kararı ile otele alınmadı.

Kaynak: DHA