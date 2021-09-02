Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
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Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor

Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarına Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda devam ediyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşespor yeni sezon hazırlıklarına Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda devam ediyor. Mavi-beyazlılar ligin ilk maçında İstanbul deplasmanında Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon'da kamp yapan, sonrasında ise çalışmalarına Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu ile Naim Süleymanoğlu Tesisleri ve Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda Teknik Direktör Özgür Sağlam nezaretinde devam eden Ergene Velimeşespor, sezonun açılış maçında 5 Eylül 2021 Pazar günü İstanbul deplasmanında oynayacağı Sarıyer ile karşılaşacak.

Transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ergene Velimeşespor, 2. Lig'deki 3. sezonunda zirvede yer almayı hedefliyor. Lige 3 puanla başlamanın hesaplarını yapan Ergene Velimeşespor tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. - TEKİRDAĞ

Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor
Ergene Velimeşespor, Sarıyer deplasmanına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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