Ergene Velimeşespor'da yeni başkan Serkan Bezgin
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Ergene Velimeşespor'da yeni başkan Serkan Bezgin

Ergene Velimeşespor'da yeni başkan Serkan Bezgin
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'da olağanüstü genel kurulda seçilen yeni yönetim görev dağılımında yeni başkanı Serkan Bezgin oldu.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor'da olağanüstü genel kurulda seçilen yeni yönetim görev dağılımında yeni başkanı Serkan Bezgin oldu.

Kulübün yeni Başkanı Serkan Bezgin yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören tüm üyelere teşekkür ederek, "Öncelikle genel kurulumuza katılarak bizleri yönetime getiren tüm üyelerimize ardından da beni kulüp başkanlığına seçen yönetim kurulu üyesi çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ergene Velimeşespor'un kuruluşundan bugüne görev alan hizmet eden herkese şükranlarımı sunuyor, hayatını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet hayatta olanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Ergene Belediyesi Meclis üyesi olduğunu da sözlerine ekleyen Bezgin, "Bu zamana kadar Ergenemiz için çalışmaya tüm mahallelerimize hizmet götürmeye gayret sarf ettim. Bunun yanında tüm Ergenemizin hatta Tekirdağımızın gururu olan Ergene Velimeşespor'un başarısı için de çaba göstereceğim. Başarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaktan geçtiğini biliyorum. Bu nedenle tüm Ergene halkından, sanayici ve işadamlarımızdan, mülki amirlerimizden, siyasi büyüklerimizden destek ve ilgi bekliyoruz. Amacımız da hedefimiz de bir. Bu hedef Ergene Velimeşespor'u en iyi yere getirmek. Bizler yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte tüm emeğimizi kulübümüz için vereceğiz. Tüm taraftarlarımız, mavi-beyazlı renklere gönül verenler rahat olsunlar gurur duyacakları bir takım oluşturup Ergenemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

Serkan Bezgin başkanlığındaki yeni yönetimde başkan yardımcılıklarına Aydın Dinler ve Yavuz Akpınar, basın sözcülüğü görevine ise Müjdat Uysalcan getirildi. Yönetim kurulunda ayrıca Hülya İnci, Abdullah Yaman, Atakan Danış, Übeyit Aytaç, Mülayim Bedir, Ahmet Pamukçu ve Recai Taşkın yer aldı. - TEKİRDAĞ

Ergene Velimeşespor'da yeni başkan Serkan Bezgin
Ergene Velimeşespor'da yeni başkan Serkan Bezgin
Ergene Velimeşespor'da yeni başkan Serkan Bezgin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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