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Ergene Velimeşe Spor: 0-4

STAT: 12 ŞubatHAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Hakan Yoldaş, Efe KurtuluşPİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan- Rıdvan, İsa(Dk.33 Recep), Safa(Dk.64 Ebubekir), İsmail, Hüseyin, Yusuf, Burak(Dk.46 Gökhan Çırak), Eren, Cerem Talha, Fatih KamacıERGENE VELİMEŞE SPOR: Gökhan Siverek- Baran, İbrahim, Onat(Dk.

15.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:36
Ergene Velimeşe Spor: 0-4

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Burak Taşkınsoy, Hakan Yoldaş, Efe Kurtuluş

PİSERRO : Özkan- Rıdvan, İsa(Dk.33 Recep), Safa(Dk.64 Ebubekir), İsmail, Hüseyin, Yusuf, Burak(Dk.46 Gökhan Çırak), Eren, Cerem Talha, Fatih KamacıERGENE SPOR: Gökhan Siverek- Baran, İbrahim, Onat(Dk.67 Sinan), Mert, Burhan(Dk.83 Sergen), Sabutay, Cabir, Taner, Eser(Dk.89 Birol), MuhammetGOLLER: Dk.1 Burhan, Dk.25 Baran, Dk.58 Onat Dk.90 Sergen (Ergene )SARI KARTLAR: Burak, Safa, Hüseyin (Piserro Kahramanmaraşspor) – Cabir, Muhammet (Ergene Velimeşe )

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 17'nci haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşe 'a 3-0 mağlup oldu.1'inci dakikada santra yapan ev sahibi takımın kaptırdığı topu Ergene Velimeşe ceza sahasına taşıdı ve Burhan meşin yuvarlağı kaleye gönderdi: 0-125'inci dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Cabir, ceza sahasına girerek  Baran'ı topla buluşturdu. Baran kaleye çektiği sert şutla farkı ikiye çıkardı: 0-258'inci dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Onat, ceza sahası dışında önünde bulduğu topu kaleye gönderdi: 0-390'ıncı dakikada Ergene Velimeşe Spor'dan Sergen, ceza sahasında buluştuğu toğu kaleye göndererek maçın skorunu belirledi: 0-4

Karşılaşma, konuk takımın 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.


- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
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