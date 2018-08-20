Erentepe Beldesinin Çehresi Hizmetlerle Değişiyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belediyesinin bir yılda yaptığı hizmetler, ilçenin çehresinin değişmesini sağladı.

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan'ın belediye başkan vekili olarak görevlendirildiği belediye, yıllardır ihmal edilen yollar genişletilip yenilenirken, yapılan ışıklandırma ve ağaçlandırma çalışmalarıyla beldeyi daha modern görünüme kavuşturdu.

Vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmesini sağlamak amacıyla şebekelerin yenilendiği beldede, arıtma tesisi ve kanalizasyon hattı için de çalışmalar başlatıldı.

Her mahalleye park ve çocuk oyun gruplarının kurulduğu beldede, dağıtılan çöp konteynerleriyle daha temiz görünüme kavuşturulan beldede, hayata geçirilen projelerle vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturuldu.

Kaymakam ve Erentepe Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, bundan önce devlet kasasından alınan paraların terör örgütüne aktarılarak vatandaşların hep ihmal edildiğini belirterek, "Biz göreve başladıktan sonra terör örgütüne akan paralar kesildi, vatandaşlar belediyecilik hizmetleriyle tanıştı. Belediye olarak alt ve üst yapı çalışmalarımızın yanında kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.