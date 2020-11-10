Erenler Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi konutlarına ilgi devam ediyor
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Erenler Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi konutlarına ilgi devam ediyor

10.11.2020 17:30 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:34
Erenler Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi konutlarına ilgi devam ediyor

Erenler Belediyesi tarafından yapılan ve satışı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Kısım konutlarından 53 adetinin satışı gerçekleşti.

Erenler Belediyesi tarafından yapılan ve satışı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Kısım konutlarından 53 adetinin satışı gerçekleşti.

Erenler Belediyesi tarafından yapılan ve satışı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Kısım konutlarına vatandaşların ilgisi yoğun. Salı günleri Başkan Yardımcısı Serkan Cerrahoğlu başkanlığında gerçekleşen encümende bugün 11 adet dairenin satışı gerçekleşirken şuana kadar 144 adet konuttan 53 adeti satılmış oldu.

Konu hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Vatandaşlarımızın satışı devam eden Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap 1. Kısım konutlarına ilgisi var. Şuana kadar 144 adet konuttan 53 adeti satıldı. Gerçekleşecek çalışmalar ile inşallah bölgeyi, ilçemizi cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi. - SAKARYA

Erenler Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi konutlarına ilgi devam ediyor
Erenler Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi konutlarına ilgi devam ediyor
Erenler Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi konutlarına ilgi devam ediyor
Erenler Belediyesi'nin Kentsel Dönüşüm Projesi konutlarına ilgi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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