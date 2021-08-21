Eren Tozlu BB Erzurumspor'da
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Eren Tozlu BB Erzurumspor'da

Eren Tozlu BB Erzurumspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

BB Erzurumspor son olarak Giresunspor'da forma giyen Eren Tozlu'yu transfer etti.

BB Erzurumspor son olarak Giresunspor'da forma giyen Eren Tozlu'yu transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, son olarak Giresunspor'da forma giyen 30 yaşındaki forvet Eren Tozlu'yu kadrosuna kattı. Tozlu, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Giresunspor formasıyla 30 maça çıkarken, takımına 9 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.

BB Erzurumspor transferi, resmi sayfasından "Erzurumspor'umuza hoş geldin Eren Tozlu" notuyla duyurdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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