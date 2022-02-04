Eren Albayrak: Yuvam dediğim bir yere geldiğim için mutluyum

Çaykur Rizesporlu Eren Albayrak, "Yuvam dediğim bir yere geldiğim için çok mutluyum" dedi.

Çaykur Rizespor'un bugün yaptığı idman öncesinde açıklamalarda bulunan yeni transfer Eren Albayrak, "Rizespor'a çok alışma süreci yaşamıyorum çünkü kaldığım yerden devam eder gibiyim. Yuvama döndüm diyebilirim. O kadar güzel bir 3.5 yıl geçirmişim ki geldiğimde herkes çok güzel karşıladı. Dolu dolu 3,5 yılım geçti. Takım olarak şampiyonluk yaşadık. Bireysel olarak da A Milli Takım'a gittiğim yer burası. Hem takım olarak hem bireysel olarak o 3.5 yıldan daha güzel yıllar burada geçiririz "dedi.

Kendisinin ve Gedson'un transferini değerlendiren Eren Albayrak, "Çaykur Rizespor'a transferim çok kısa sürede, bir hafta içerisinde gerçekleşti. Yuvam dediğim bir yere geldiğim için çok mutluyum. Benden sonra Gedson geldi. Tabii ki onun futbolculuk kariyeri tartışılmaz. Umarım bize de çok katkısı olur, çünkü zor bir süreçteyiz. Öyle futbolculara tabii ki ihtiyacımız var. Takım olarak iyi bir mücadele vererek bu süreçten alnımızın akı ile çıkacağız" dedi.