Ereğlili kızlar hazırlık maçında Galatasaray ile karşılaştı

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, İstanbul Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadı'nda Galatasaray ile hazırlık maçı yaptı.

Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde mücadele eden Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, İstanbul Küçükçekmece Kemal Aktaş Stadı'nda Galatasaray ile hazırlık maçı yaptı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçı Galatasaray 2-1 kazanırken takımdaki bütün oyuncular oynama fırsatı buldu.

Kdz. Ereğli Belediyespor'un golünü Dilara kaydederken, Rabia'nın bir şutu direkten döndü.

Varlık: "Eksikliklerimizi tespit ediyoruz"

Teknik Direktör Faruk Varlık yeni sezon öncesi geçtiğimiz yıl ligde şampiyon olan Beşiktaş'ın ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve diğer bütün Süper Lig takımlarının kadın futbol takımı kurduğunu belirtti. Zorlu bir lig öncesi hazırlık maçlarının önemli olduğunu ifade eden Varlık, "Güzel bir maç oldu. Sporcularımızı gösterdiği mücadeleden dolayı kutluyorum. Eksikliklerimizi gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kulüp Asbaşkanı Sertan Kuzu, Galatasaray Teknik Direktörü Nurcan Çelik ve takım yöneticilerine Ereğli'yi tanıtıcı hediyeler verdi. - ZONGULDAK