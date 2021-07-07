Ereğli'nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda aktardı
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Ereğli'nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda aktardı

Ereğli'nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda aktardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda istişare toplantısı düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda istişare toplantısı düzenlendi. Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, tersaneler konusundaki taleplerini toplantıda yineledi.

Kdz.Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Başkanlığında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Marmara, Trakya ve Batı Karadeniz Bölgesi Oda ve Borsa Başkanları istişare toplantısına katıldı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen toplantıda, sektörler ve illerde yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerileri istişare edildi.

Toplantıda söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş Kdz. Ereğli Tersaneler Bölgesindeki tersanelerin 5084 sayılı kanundan yararlanması ve Zonguldak'ın Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu/ IPARD programının uygulandığı iller arasında yer alması gerektiğini TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na aktarma fırsatında bulundu.

Başkan Keleş toplantı sonrası yaptığı açıklamada; "Demokrasi ve Özgürlükler Adası TOBB ve 137 oda, borsa ortaklığıyla kurulan Gümrük Turizm İşletmeleri AŞ. vasıtasıyla Yassıada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak, yenilenerek milli iradenin ve demokrasinin simgesi haline dönüşen iş dünyasında büyük önem arz etmektedir. Bu organizasyon için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimi sunarım" dedi. - ZONGULDAK

Ereğli'nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda aktardı
Ereğli'nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda aktardı
Ereğli'nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda aktardı
Ereğli'nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda aktardı
Ereğli'nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda aktardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ereğli'nin taleplerini Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda aktardı - Haberler Ekonomi
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