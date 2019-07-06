Ereğli'de Volkan Konak rüzgarı
Ereğli'de Volkan Konak rüzgarıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Ereğli'de Volkan Konak rüzgarı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Volkan Konak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından bu yıl 21. düzenlenen Uluslararası Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçı Volkan Konak sahne aldı. Konak, "Aleni Aleni, "Göklerde Kartal Gibiyim", "Kekli Gibi, "Tahir ile Zühre" isimli parçalarını seslendirdi. Sanatçıya hayranları da ünlü sanatçıya eşlik etti.
Kaynak: İHA
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