Ereğli'de kar temizleme çalışmaları sürüyor

Ereğli Belediyesi ekipleri, kar sonrası temizleme çalışmasına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi ekipleri, kar sonrası temizleme çalışmasına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar sonrası tüm ekiplerin seferber edildiği belirtildi.

Yol güzergahlarının temizlendiği, yıkandığı, zarar gören ağaçların budandığı, su hatlarının bakımlarının yapıldığı belirtilen açıklamada, yağış sonrası eriyen karların oluşturduğu su birikintileri ile hatlarda oluşacak tıkanmaları önlemek için kanalizasyon alt yapı sisteminde çalışma yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, çöp konteynerlerine ulaşılamayan noktalarda oluşan çöplerin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplandığı, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için 110 noktada besleme çalışması yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş