Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak
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Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak

24.02.2021 15:20 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zincir marketlerin yüksek fiyatlarına karşı Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin sayısının 180'den 500'e çıkarılması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde artan gıda fiyatları sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Piyasayı elinde tutan zincir marketlere karşı Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin sayısının artırılacağını belirten Erdoğan sayının ilk etapta 180'den 500'e çıkarılacağını söyledi.

Erdoğan konu hakkında şunları söyledi:

"Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi de yoğun bir şekilde sayısını 180'den süratle 500'e çıkarma talimatını verdim. Çünkü zincir marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşımızı adeta sömürdüğü noktada bizim piyasayı balanse etmemiz gerekiyor. Devletin görevi bu, mecburuz ve bunu da yapacağız. İlk etapta 500, daha sonra 1000, gerekirse daha da artıracağız. Sizler piyasayı bu şekilde yağmalarsanız kusura bakamayın biz bu adımı atarız, atacağız"

Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak

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