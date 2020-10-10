Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miami'de tedavi gören ve 3 gün önce vefat eden iş insanı Jak Kamhi ile ilgili olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim" talimat verdiği ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Profilo Holding'in kurucusu olan Jak Kamhi'nin ölmeden önceki son isteğini köşesine taşıdı.

İş insanı Jak Kamhi'nin, 95 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Devlet Üstün Hizmet Madalyası sahibi Kamhi'nin cenazesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı sonrası vasiyeti üzerine ABD'den Türkiye'ye getirildiği anlaşıldı.

Jak Kamhi ile ilgili o detay:

"Bir Türkiye çınarının son arzusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca'nın telefonu çaldı" diye başlayan Çekirge, şöyle devam etti:

"Arayan eski bir dostuydu... Ve şöyle diyordu:

'Korkmaz, biliyorsun babam bir süredir Miami'de tedavi görüyor. Ama artık ölüm döşeğinde ve bana vasiyet etti. Türkiye'de ölmek istiyor.'

Karaca bu isteği hemen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletti.

Erdoğan, anında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na talimat verdi:

'Son arzusu vatan toprağında ölmek olan bu değerli insanın isteğini yerine getirelim.'

Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran devreye girdi.

Ve son arzusu vatan toprağına defnedilmek olan 'Türkiye çınarı', kendi evinde huzur içinde gözlerini kapattı.

Jak Kamhi'nin oğlu Cefi, Korkmaz Karaca'yı arayıp aynen şöyle diyor:

'Cumhurbaşkanımız bizi aradı. Hem ailemizi ihya eden kelimeler sarf etti, hem de bizi çok onurlandırdı. Hayatını bu devlete, millete vakfeden babamız için çok teşekkür ediyorum.'

Ve elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Jak Kamhi'nin bu arzusunu yerine getirmek için devreye girmesi, Türkiye'nin İsrail hükümetiyle olan meselesini 'Yahudi düşmanlığı' gibi göstermek isteyenlere karşı ne kadar anlamlı bir mesajdır..."

JAK KAMHİ KİMDİR?

Türkiye'deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı'nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye'nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı'nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.