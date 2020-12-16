Erdoğan müjdeyi vermişti! Esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor, başvurular e-Devlet'ten yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin detayları netleşiyor. Esnafa ilk kez doğrudan sağlanacak destek için başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İş yeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa ise 500 lira kira yardımı yapılacak. İşte destek paketinin ayrıntıları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık esnaf destek paketinin ayrıntıları netleşiyor. KDV indirimi, stopaj avantajı, kira ve hibe desteği ile milyonlarca esnafa ilk defa doğrudan destek sağlanıyor.

ÖDEMELER YENİ YILA GİRERKEN YAPILACAK

Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü, desteklerin ne zaman ödeneceği ve kimlerin nasıl yararlanacağı konusunda kapsamlı bir çalışma yapıyor. Birinci adımda, taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin yararlanacağı desteğe ilişkin tebliğ yürürlüğe girecek.

Bu hafta başvuruların toplanması ve ödeme takviminin açıklanması beklenirken, destek ödemelerinin de yeni yıla girerken yapılacağı belirtiliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

İş yeri kira olan büyükşehirlerdeki esnafa 750, küçük şehirlerdeki esnafa 500 lira kira yardımı yapılacak. Bugün itibarıyla 30 büyük şehirde toplam 1 milyon 486 bin, 51 ilde de 497 bin esnaf bulunuyor. Salgından etkilenen 1.2 milyon esnafa 3 ay boyunca bin lira da destek ödemesi yapılacak.

Ödeme başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. İş yeri kira olan esnafa büyükşehirlerde 3 ay süreyle 750 lira, diğerlerinde 500 lira kira desteği verilecek ve destek basit usule tabi olmanın şartlarına göre yapılacak.

Kira desteği kapsamında aylık 1.3 milyar TL kaynak aktarılacağı açıklanırken, esnafa hibe ve diğer desteklere ilişkin ayrıntılar ise Esnaf Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışma ile netleştirilecek. 1 milyon 239 bin esnafa 3 ay boyunca 1.000 lira destek yapılacağı belirtilirken, hibe destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı yararlanacak.

DESTEK PAKETİ ESNAFIN YARALARINI SARACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paket, iş dünyası temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Sektör temsilcileri, destek paketinin esnafın salgın kayıplarını azaltacağını belirtiyor.