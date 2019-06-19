Erdoğan: Mısır'ın yargılanması için gerekeni yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Bingöl'de toplamak için 20 kilometre yol yürünmesi gereken Kınkor mantarının kilosu 70 TL'ye satılıyor
Son Dakika Haberleri