Erdoğan: Mısır'ın yargılanması için gerekeni yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür.

Erdoğan: Mısır'ın yargılanması için gerekeni yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür. Bununla ilgili süreci takip edeceğiz. Uluslararası mahkemelerde Mısır'ın yargılanması için gereken ne varsa yapacağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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