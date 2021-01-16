Erdoğan Manisa'daki enerji santrallerinin açılışını gerçekleştirdi: Yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sistemi kuracağız
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Erdoğan Manisa'daki enerji santrallerinin açılışını gerçekleştirdi: Yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sistemi kuracağız

16.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 15:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile Manisa'daki enerji santralinin açılışını gerçekleştirdi. "Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık" diyen Erdoğan, "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Soma, Salihli ve Alaşehir ilçelerindekienerji santralinin resmi açılış törenlerini gerçekleştirdi. 1670 kişiye istihdam sağlanacak santrallerden, 1 milyon 750 bin hanenin de elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Erdoğan'ın açılıştaki konuşmalarından satır başları:

Bizden önce sadece 5 büyükşehirde doğal gaz varken biz bunu 81 ile dağıttık. Doğal gaz 68 milyon vatandaşımıza ulaşıyor. Salgına rağmen 39 ilçe ve beldemizi doğal gaza kavuşturduk.

Göreve geldiğimizden bu yana Türkiye genelinde doğal gaz dağıtımına yapılan yatırım toplamda 27 milyar lirayı buldu. 2021'de de doğal gaz yatırımlarımızı sürdüreceğiz.

"CUMHURİYET TARİHİNİN EN BAŞARILI 18 YILINI YAŞATTIK"

Türkiye'yi yurt dışına şikayet ederek bu ülkenin güçlenmesine çelme takmaya kalktılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye, diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz.

"ELEKTRİKTE KURULU GÜCÜMÜZÜ 18 YILDA 3'E KATLADIK"

Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bağımsız enerji, güçlü Türkiye diyerek, yerli bir enerji hareketi başlatıyoruz. "

Erdoğan Manisa'daki enerji santrallerinin açılışını gerçekleştirdi: Yerli kaynaklarımıza dayalı enerji sistemi kuracağız

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