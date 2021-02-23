Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz."

Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz.