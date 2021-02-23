Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz."
23.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:58
Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz.
Erdoğan: "(Kovid-19 aşısı) Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten