Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere cevap verdi: Paranın rengi, dini yoktur, para paradır
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Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere cevap verdi: Paranın rengi, dini yoktur, para paradır

30.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 22:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik tartışmalar için, "Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık" dedi.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yeni koornavirüs tedbirlerinin yanı sıraKatar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'un Türkiye Varlık Fonu'nun uhdesindeki yüzde 10'luk hissesinin Katar'a satışı yapıldı. Bu anlaşmadan sonra Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde 80,6'dır. Bay Kemal bunu öğren, bunu bil, bu sana lazım.

"KATAR YATIRIM OTORİTESİ KÜRESEL BİR KURULUŞTUR"

Katar Yatırım Otoritesi aralarında Almanya, İngiltere, ABD gibi ülkelerin bulunduğu 40'tan fazla ülkede 400 milyar dolardan fazla yatırımı olan küresel bir kuruluştur. Bu kuruluş Londra borsasının da yüzde 10,3'üne sahiptir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı. Almanya'nın tapusunu, İngiltere'nin tapusunu Katarlılara veren de çıkmadı. Aksine yapılan yatırımdan herkes memnuniyet durdu.

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"BU YATIRIM ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVENİN İŞARETİDİR"

Bu tür yatırımlar ülkemize duyan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsun. Türkiye'nin ilk çeyrekte büyümesi, üretim ve istihdamın güçlenmesi bakımından çok önemli. Ülkemizin yerli ve uluslararası yatırımcılar için cazibesini daha da arttıracağız. Son 15 yılda ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında Hollanda, onu Amerika ve İngiltere takip ediyor. Katar 17. sıradadır.

"PARANIN RENGİ DİLİ YOKTUR, PARA PARADIR"

Türk yatırımcılarımızın yurt dışında yatırım yapmalarını teşvik ettik. Uluslararası sermaye yatırımları hem yatırım yaphan ülkeye, hem de yatırım yapılan ülkeye ekonomik fayda sağlıyor. CHP ve bir kısım medya Katar Yatırım Otoritesi Borsaistanbul'a ortak oldu diye ortalığı birbirine katıyor. 2018 yılına kadar da Amerikalı Nazdak Borsaistanbul'un yüzde 7 ortağıydı. O zaman niye 'Avrupa, Amerika Türkiye'yi ele geçiriyor' diye yaygara koparmadınız. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık. Paranın rengi, dini yoktur, para paradır. 28 Şubat'ta olduğu gibi sermayeyi renklere bölenlerden de olmadık.

Erdoğan, Katar'ın Borsa İstanbul'a ortak olmasına yönelik eleştirilere cevap verdi: Paranın rengi, dini yoktur, para paradır

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