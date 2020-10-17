Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek
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Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek

17.10.2020 17:52 | Son Güncelleme: 17.10.2020 18:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki yeni doğal gaz rezervini açıklamasının ardından Bakan Albayrak'tan ilk yorum geldi. Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi açıkladı. Karadeniz'de 85 milyar metreküp daha doğal gaz keşfedildiğini duyuran Erdoğan, toplam rezervin 405 milyar metreküpe çıktığını söyledi.

BAKAN ALBAYRAK'TAN İLK YORUM GELDİ

Erdoğan devamının da geleceğini söylediği keşiflerle Türkiye'nin doğal gazda dışa bağımlılığını azaltacağını belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yeni keşifle ilgili ilk yorum geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek."

Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek

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