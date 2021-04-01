Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor
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Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşın ucuz gıdaya ulaşması için verdiği talimatın ardından Tarım Kredi marketlerinin sayıları artmaya başladı. 205'inci şube Ankara'nın Çankaya ilçesinde açılırken, mayıs sonuna kadar sayı 300'e, yıl sonuna kadar ise 500'e çıkarılacak. İşte Tarım Kredi marketlerinin faaliyette olduğu ve yakında açılacağı iller.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üreticiden tüketiciye doğrudan satış kanalı olan Tarım Kredi Marketler için verdiği 500 mağaza hedefine yıl sonu ulaşılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, söz konusu marketlerin 205'inci şubesi, Ankara'nın Çankaya ilçesinde açıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, mayıs sonunda mağaza sayısını 300'e çıkaracaklarını belirterek, "Satış sürecinde aracıları minimize ederek vatandaşa daha uygun fiyatla ürün ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl çiftçiden doğrudan yaklaşık 2.5 milyar liralık ürün alımı yaptık, şimdi ise 3.7 milyar liralık ürün alımı yapacağız" dedi.

DIŞARIYA GÖRE YÜZDE 10 DAHA UCUZ

205'inci şubesini Ankara'da açan Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nin Genel Müdürü Fahrettin Poyraz gazetecilerin sorularını yanıtladı. Poyraz, "Satışlarımızdan oldukça memnunuz, ilgi büyük. Piyasa fiyatlamalarının altında ürün satıyoruz. Örneğin, ayçiçek yağı fiyatı diğer marketlere göre yüzde 10 daha ucuz. Ayçiçek çekirdeğini kendimiz yağa dönüştürüyoruz" dedi.

Poyraz ucuzluk marketleri ve indirimlerle ilgili olarak "Mümkün olduğu kadar maliyetleri aşağıya çekip bir taraftan üreticiyi koruyup, diğer taraftan da tüketiciye en uygun fiyattan ürünü satıyoruz" diye konuştu.

'KOOPGEL' DİYE DİJİTAL PLATFORM KURULUYOR

Dijital platformlarda satışa ağırlık verdiklerini ve burada da ciddi oranda rağbet gördüklerini anlatan Poyraz, "PttAVM.com'da satışlarımız iyi gidiyor. KoopGel diye bir dijital platformumuz olacak. Büyükşehirlerde başlamak üzere kapıdan kapıya doğrudan satış diyelim, onun da altyapısını hazırlıyoruz" dedi.

İşte Tarım Kredi marketlerinin faaliyette olduğu ve yakında açılacağı iller:

Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor

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