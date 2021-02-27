Erdoğan'ın "Sayısını artırın" dediği Tarım Kredi marketleri için kiralamalar başladı
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Erdoğan'ın "Sayısını artırın" dediği Tarım Kredi marketleri için kiralamalar başladı

27.02.2021 09:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 10:17

Zincir marketlerdeki yüksek fiyatlar sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinin sayısını artırma talimatı vermişti. Bu yıl sonuna kadar 500'e, 2022 sonuna kadar ise 1000'e çıkarılacak marketler için kiralamalar başladı. Açılışta öncelik büyük şehirlere verilecek.

Tarım Kredi'ye bağlı Birlik A.Ş. üzerinden yürütülecek olan marketleşmede öncelik büyük şehirlere verilecek. 30 büyük şehir başta olmak üzere tüm Türkiye'de market açılması planlanırken, dükkan kiralamaları da yapılmaya başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, hemen her gün vatandaşlardan bulundukları yerde market açılması yönünde talep geldiğini belirtiyor.

MALİYETLER MİNİMUM DÜZEYE İNECEK

Birlik A.Ş.'nin bölge müdürlükleri üzerinden yürütülecek sistemde öncelikle depoların metrekareleri büyütülecek. Sabah'ta yer alan habere göre, marketleşme için her noktada lojistik merkezleri açılacak. Böylece lojistik maliyetleri de düşürülecek. Marketleşmenin daha hızlı ve pratik açılabilmesi için depolara yakın yol güzergâhındaki illere de marketler açılacak.

Örneğin İstanbul'daki depoya gelen bir tırın ulaşım güzergâhında bulunan Düzce, Darıca gibi ilçelere de marketler açılacak. İstanbul'a ürün bırakmak için yola çıkan bir TIR, bu yol üstünde bulunan marketlere de bırakarak geçecek. Bu sayede üründeki lojistik maliyetinin minimum düzeye çekilmesi hedefleniyor.

BİRİNCİ KALİTE ÜRÜNLER UYGUN FİYATA

Birinci kalite ürünün en uygun fiyatlarla halkla buluşturulacağı Tarım Kredi Birlik marketlerinde sözleşmeli tarım modeli uygulanıyor. Açılacak yeni marketlerde de aynı sistem devam edecek. Yerli olmayan hiçbir ürün raflarda yer bulamazken ana hedef çiftçin ürünlerini direkt üreticiden tüketiciye uygun fiyatlarla ulaştırmak olarak belirlendi.

Temel gıda ürünlerinin yanı sıra tamamen yerli ve milli olan Boron markalı deterjan ürünleri de yine marketlerde yer alacak. Ayrıca marketlerde coğrafi işaretli ürünler, kadın girişimcilerin el emeği üretimleri de özel bir köşede sergilenecek.

VATANDAŞ İLGİSİ ÇOK YÜKSEK

Kira anlaşmalarının başlatıldığı marketlerde en çok dikkat edilen husus ise ulaşılabilirlik. Kiralamalarda vatandaşın rahat ulaşabileceği lokasyonlar dikkate alınırken, merkezi nokta ve caddeler üzerinde mağaza aranıyor. Market sayısının artırılması kararının halk nezdinde de çok olumlu karşılandığını belirten Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri, hemen her gün vatandaşlardan bulundukları yerde market açılması yönünde talep geldiğini belirtiyor. Yetkililer, "Sadece bir günde 500'e yakın 'Burada da açın' mailini aldık. Bir bu kadar da telefon geldi. Vatandaş ilgisi çok yüksek" diye konuştu.

Erdoğan'ın 'Sayısını artırın' dediği Tarım Kredi marketleri için kiralamalar başladı

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