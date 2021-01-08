Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır
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Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır

08.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Hisar-A Hava Savunma Füze Sistemi tüm testleri başarıyla geçti. Savunma sanayiinde çağ atlayan Türkiye'nin önemli projelerinden olan Hisar-A artık seri üretime geçmeye hazır.

"Hisar-A", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda, ASELSAN ve Roketsan iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirildi. Testleri başarıyla tamamlanan hava savunma füze sistemi, envantere girmeye hazır hale geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) koordinasyonuyla ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi Hisar-A'nın envantere giriş öncesi son kabul testinin yapıldığını açıklamıştı.

Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır

HİSAR'IN ÖZELLİKLERİ

Önleme menzili 15 kilometre, önlem irtifası ise 8 kilometre olan "Hisar-A" 360 derece etkinlik sağlıyor. Hava savunma füze sistemi, 6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip bulunuyor.

"Hisar-A", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.

Hisar-A'nın ayrıca hızlı konuşlanma, kısa reaksiyon süresi ve hızlı mevzi değiştirme kabiliyetleri de bulunuyor.

Erdoğan'ın müjdesini verdiği yerli hava savunma sistemi Hisar-A seri üretime hazır

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