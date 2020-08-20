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Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı büyük müjdede en önemli detay netleşti. Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğal gaz bulunduğunu, bu rezervin Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

20.08.2020 22:44 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söylemesinin ardından herkesin merak ettiği konu yavaş yavaş açığa çıkıyor. Müjde hakkında Reuters'a konuşan iki Türk yetkili, Karadeniz'deki Tuna 1 kuyusunda doğal gaz bulunduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI BİTİRECEK REZERV

Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu söyleyerek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşif olduğunu belirtti. Ajansa konuşan bir yetkili, "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Bu, Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaştı.

FATİH SONDAJ GEMİSİ 1 AYDIR ARAMA ÇALIŞMASI YAPIYOR

Karadeniz'de görevde olan Fatih sondaj gemisi, temmuz ayının sonundan bu yana Batı Karadeniz'de Türkiye kıyılarının yaklaşık 100 deniz mili kuzeyindeki Tuna-1 olarak bilinen arama bölgesinde faaliyet gösteriyor.

ERDOĞAN, CUMA NAMAZI SONRASI 'MÜJDEYİ' İSTANBUL'DA AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağını söylediği müjdeyi cuma namazı sonrası saat 15:00'te İstanbul'da duyuracağı öğrenildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu

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