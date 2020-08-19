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Erdoğan'ın açıkladığı müjdede yeni detay! Enerji kaynağının yeri belli oldu

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin bir süredir sondaj çalışmaları yaptığı Tuna Nehri çıkışındaki Tuna-1 ve Trakya kıyalarındaki Kıyıköy'de önemli doğalgaz kaynağının keşfedildiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıkladığı müjdede yeni detay! Enerji kaynağının yeri belli oldu
19.08.2020 20:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışında cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söylemesinin ardından Bloomberg News, Karadeniz'de doğalgaz rezervine rastlandığını duyurmuştu. Bu gelişmeleri köşesine taşıyan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ankara'daki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkililerine dayandırdığı yazısında, doğalgaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğunu aktardı.

"İYİ NİTELİKTE DOĞAL GAZ BULUNDU"

Sarıkaya'nın yazısı şu şekilde:

"Türkiye bir süredir sondaj çalışmalarını yaptığı Tuna Nehri çıkışındaki Tuna-1 ve Trakya kıyalarındaki Kıyıköy'de önemli doğalgaz kaynağı keşfetti. Konuyla ilgili uzmanların aktardığına göre 15 Temmuz tarihinden bu yana Karadeniz Ereğlisi açıklarında bulunan Tuna-1 adını alan bölgede sondaj faaliyetini sürdürüyordu.

Verilen bilgiye göre Tuna-1 bölgesinde uzmanların nitelemesine göre "iyi nitelikte" doğal gaza rastlanırken, benzer şekilde Tuna Nehri'nin çıkış ağzını oluşturan Trakya'daki Kırklareli'nin Kıyıköy bölgesinin açıklarında da bir başka rezerve rastlandı.

"TPAO YETKİLİLERİ İLE KONUŞTUM"

Bloomberg News de bazı uzmanlara dayanarak "Karadeniz'de doğal gaz rezervine rastlandığını" duyurdu.

Euronews ise bunu Akdeniz olarak gösterirken, bu iddiasına gerekçe olarak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı "'Gaz kaynağının Akdeniz değil, Karadeniz'de bulunduğu iddiasının stratejik ve hedef şaşırtma amaçlı olabileceğini" verisine dayandırmıştı. Ancak Ankara'daki TPAO yetkilileri ile dün yaptığım sohbette aktarılan bilgi doğal gaz yatağının Tuna-1 ve Kıyıköy'de olduğu yönünde.

Türkiye çok uzun yıllardır Karadeniz'de hidrokarbon yatakları arayışını sürdürmüş, bir süre önce de Trabzon limanında bulunan Fatih-1 sondaj gemisi Tuna-1 sahasına hareket ederek sondaja başlamıştı. Yetkililer, bulunan doğalgazın sevindirici boyutta olduğunu da kayda geçirdi..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklayacağı büyük müjdede bir detay daha ortaya çıktı. Bloomberg'in Karadeniz'de doğalgaz rezervine rastlandığını duyurmasının ardından

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