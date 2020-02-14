: Erdoğan'dan Pakistan halkına sitem: Tedavi için batılı ülkeleri tercih ediyorlar

14.02.2020 13:27 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda bir konuşma gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Erdoğan, Pakistan halkına bir konuda sitemde bulundu. "Pakistan halkının tedavi için Batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendim" diyen Erdoğan, Pakistan halkını sağlık turizmi adına Türkiye'ye davet etti. Erdoğan, "Gerek hizmette gerek fiyatlardaki uygunlukta Türkiye, Batı'dan çok çok ileri" ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Pakistan'da bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, "Pakistan halkının tedavi için daha çok Batılı ülkeleri tercih ettiğini öğrendim. Ancak, artık bu alışkanlığı değiştirmek gerekiyor. Türkiye artık sağlık alt yapısında büyük bir aşama kaydetmiş ve dünya sağlık turizminin ana destinasyonlarından biri haline gelmiştir" dedi.

"GEÇEN SENE 500 BİN KİŞİYİ AĞIRLADIK"

Türkiye'deki sağlık sisteminin Batılı ülkelerden daha iyi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, "Bilhassa en son teknolojiye sahip şehir hastaneleri projelerimizde sağlık hizmetlerinin standardını yeniden belirledik. Gerek hizmette gerek fiyatlardaki uygunlukta Türkiye, Batı'dan çok çok ileri. Kamu özel işbirliği kapsamında 13 bin 417 yatak kapasiteli 10 adet şehir hastanesini açtık. Geçen sene yurt dışından 500 bin kişiyi sağlık turizmi kapsamında ülkemizde ağırladık. Pakistanlı kardeşlerimizin de yeni rotası, aynı tedavi hizmetlerini çok daha uygun fiyatlara ve dostane bir ortamda size sağlayan Türkiye olmalıdır. İnşallah el ele, omuz omuza vererek bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Tüm hedeflerimize ulaşmamıza imkan verecek stratejik ekonomik çerçeveyi inşallah bugün İmran kardeşimle birlikte imzalayacağız" şeklinde konuştu.

Haber Videosu