Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil
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Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil

27.11.2020 14:02 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:10
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim çılgın projem" dediği Kanal İstanbul'un ihale sürecine girdiğini belirterek, "Yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil." dedi.

İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir gündemde olmayan Kanal İstanbul ve Varlık Fonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Varlık fonunun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararları ilk süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik, bizim Varlık Fonu'nun küresel anlamda çok daha farklı yere oturtmak istiyoruz.

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Örneğin dün mesela Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Şu anda en önemli hedefler, attığımız imzalar. Bu imzalar da biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da, farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Tabi bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel; bunlar var. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil. Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek 'bu işi beraber yürüteceksiniz' dedim. Bu adımı da en kısa sürede atarak, İstanbul çok daha farklı bir güce ulaşacak."

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