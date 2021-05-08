Erdoğan'dan gençlere transkript müjdesi: Artık istediğiniz yerden çift dilli olarak ücretsiz alabileceksiniz

81 ilden 560 gençle videokonferans ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yükseköğrenim öğrencilerine transkript müjdesi verdi. Erdoğan, "Artık gençlerimiz transkript belgelerini, istedikleri yerden, çift dilli olarak, herhangi bir ücret ödemeden ve hızlı bir şekilde alabilecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden 560 gençle "En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı. Gençlerle videokonferans aracılığıyla bile olsa bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Sinop'tan bağlanan Bursa Uludağ Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şevval Çörtmenoğlu'nun, yaklaşık 8 milyon üniversite öğrencisi olarak dünyanın her yerinden alınabilen transkript belgesinin ücretsiz ve çift dilli olmasını istediklerini dile getirmesi üzerine Erdoğan, kendisine teşekkür ederek, bugünlerin hassas sorularından biri olduğunu ifade etti.

Bu konuda bir süredir üniversite öğrencilerinden şikayetler aldıklarını aktaran Erdoğan, "Konuyu Yükseköğretim Kurumumuzla görüşerek çözümü konusunda gereken talimatları verdik. Yükseköğretim Kurumumuz da üniversitelerimizle gereken koordinasyonu sağlayarak, hazırlıklarını tamamladı. Şimdi sizlere bu müjdeyi ekrandan duyurmak istiyorum. Artık gençlerimiz transkript belgelerini, tam da sizin istediğiniz şekilde, istedikleri yerden, çift dilli olarak, herhangi bir ücret ödemeden ve hızlı bir şekilde alabilecekler. Hem salgın döneminde farklı şehirlerde bulunan hem de eğitimlerine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimize büyük kolaylık sağlayacak bu yeniliğin gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"BU ALKIŞ SANA"

Çörtmenoğlu'nun bütün üniversiteli gençler adına teşekkür etmesi ve katılımcıların müjdeyi alkışlaması üzerine Erdoğan, "Evet, Şevval. Bu alkış da sana." dedi.

Şevval Çörtmenoğlu'nun, "Teşekkürler Başkanım iyi ki varsınız." ifadesi üzerine Erdoğan, "İyi ki sizler varsınız, böyle bir soruyu sormaya da vesile oldunuz. Şimdi bir taraftan şevval ayı da geliyor. Çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi. Erdoğan, Çörtmenoğlu'nun ailesine selamlarını iletti.