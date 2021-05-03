Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, çiftlik kurup tarım ve hayvancılığa merak saldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, "Tarım yapıyorum. İnek, koyun ve tavuk yetiştiriyorum. Üretim yapmak çok keyifli, çalışmak insana mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.