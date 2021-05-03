Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
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Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi

Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, çiftlik kurup tarım ve hayvancılığa merak saldı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bayraktar, "Tarım yapıyorum. İnek, koyun ve tavuk yetiştiriyorum. Üretim yapmak çok keyifli, çalışmak insana mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurduğu çiftlikten görüntü paylaştı.

"ÜRETİM YAPMAK ÇOK KEYİFLİ"

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "KIRKLARELİ- Demircihalil Köyünde; Taşlık, kayalık ve çalılık bir araziyi islah ederek çiftlik kuruyorum. Tarım yapıyorum. İnek, koyun ve tavuk yetiştiriyorum. Üretim yapmak çok keyifli, çalışmak insana mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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