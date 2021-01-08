Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir."

Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir.