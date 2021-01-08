Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir."
08.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:03
Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir.
Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel