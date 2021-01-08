Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir."
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Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir."

08.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:03
Erdoğan:

Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir.

Erdoğan: "(Aşılama çalışmaları) Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var, bu aleyhte kampanyalara benim milletim inanıyorum ki prim vermeyecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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