MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
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MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL

MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Erdemli ilçesinde serada yılın ilk erkenci üzüm hasadı yapıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde serada yılın ilk erkenci üzüm hasadı yapıldı. Üreticisinin yüzünü güldüren üzümün kilosu 50 TL'den alıcı buluyor.

Kocahasanlı Mahallesi'nde serada yetiştirilen 'Yalova İncisi' cinsi üzümlerin ilk hasadı yapıldı. Üretici İbrahim Köse topladığı üzümleri İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere iç piyasaya süreceğini dile getirdi. Köse, 2 dönüm araziden elde ettiği 8 ton üzümün kilosunu 50 TL'ye sattığını bildirdi. Verimden memnun olduğunu anlatan Köse, "Kasım ayında budama yapıyoruz ardından kapama yapıyoruz. İlaçlama, gübreleme çalışmaları ile vatandaşımız için hazır hale getiriyoruz" dedi.

'ERKENCİ ÜZÜM BÖLGEYE YÜKSEK KATMA DEĞER KATIYOR'

Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz de "Mersin'in Erdemli ilçesi Türkiye'nin en erkenci bölgelerinden bir tanesi. Erkenci üzüm bölgeye yüksek katma değer katıyor. Pandemi döneminde ülkemiz ön plana çıktı. Çiftçimiz ara vermeden çalışıyor. Hepsine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'BÖLGEDE 800 TON HASAT BEKLENİYOR'

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de üreticilere bereketli bir sezon diledi. Şahin "İlçemizde örtü altı üzüm hasadı başladı. Yaklaşık 200 hektar alanda yapılan örtü altı üzüm üreticiliğinde 800 ton hasat bekliyoruz. Bunlar genellikle iç piyasa gönderilecek" dedi.

'SERADA ÇİFT ÜRÜN YETİŞTİRİLİYOR'

Serada çift ürün yetiştirdiklerini belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu da "Örtü bağın altında fasülye yetiştiriciliği yaptık. Fasulyemizin hasadı bitti. Şu anda da üzümlerimizi hasat ediyoruz. Ayrıca bağlarımızdan yaprak toplayarak sarmada kullandık" diye konuştu.

MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL
MERSİN ERDEMLİ'DE YILIN İLK ERKENCİ ÜZÜM HASADI; KİLOSU 50 TL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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