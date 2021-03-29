Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
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Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira

Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER - Haberler | Güncel
Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte bahar meyvelerinden olan yenidünya hasadına başlandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte bahar meyvelerinden olan yenidünya hasadına başlandı. İlk hasadın ardından kilosu 30 liradan satılan yenidünya, üreticisini de sevindirdi.

Narenciye bölgesi olan Erdemli'de alternatif ürün olarak da çiftçiler tarafından üretimi yapılan yenidünya, dalından özenle toplanarak 250 gramlık plastik şeffaf kaselere konulup tüketilmek üzere büyükşehirlere gönderilmeye başlandı. Havaların sıcak gitmesiyle mevsiminden 15 gün önce hasadı yapılan yenidünya, 30 liradan alıcı buluyor.

ERDEMLİ'DE YILDA 3 BİN TON ÜRETİLİYORErdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, örtü altında yetiştirilen ilk yenidünya hasadına katılarak üreticilere hayırlı ve bol kazançlı bir sezon dileğinde bulundu. Başkan Şahin, "Sezonun ilk örtü altı turfanda yenidünya hasadını Erdemli'de yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlçemiz genelinde yaklaşık bin dönüm arazide yılda 3 bin ton yenidünya üretimi gerçekleştiriyor. Bu yıl havaların sıcak gitmesi nedeniyle yenidünya hasadına 15 gün önce başladık. İlk olarak kilosu 30 liradan dalında alıcı bulan yenidünya bugünden sonra tezgahlarda yerini alacak ve vatandaşlarımızın sofralarını süsleyecek. Tüm yetiştiricilerimize bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum" dedi.'ÜRETİCİLER FİYATLARDAN MEMNUN'Erdemli'de 2 dönüm serada yenidünya yetiştiriciliği yapan Adil Gürcan Adalı ise, "Bu yılın ilk yenidünya hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz yenidünyalarımız normal zamanından 15 gün önce kızarmaya başladı ve ilk hasadımızı yaptık. Kilosunu 30 liradan satıyoruz ve fiyatlardan çok memnunuz. İnşallah bundan sonraki hasatlarımız da iyi fiyatlardan gider ve yüzümüz gülmeye devam eder" diye konuştu

Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira
Erdemli'de yenidünya hasadı başladı; kilosu 30 lira

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet DOĞANER

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