Erdem Caddesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarında sona gelindi
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Erdem Caddesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarında sona gelindi

10.11.2020 16:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:15
Erdem Caddesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarında sona gelindi

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Erdem Caddesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarında sona gelindi.

Adıyaman Belediyesi tarafından düzenlenen Erdem Caddesi'nde yol ve kaldırım çalışmalarında sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Erdem Caddesi'ndeki kaldırım çalışmasını tamamladı, yol çalışması ise bitmek üzere.

Kilitli taş ile döşenen kaldırımdaki işlerin tamamen bittiğini belirten yetkililer, tabanına destekleyici döşenen yolun da kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade ederek, "Esnafımızdan ve cadde sakinlerinden yenileme süreci boyunca verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz." ifadesini kullandılar.

Cadde sakinleri ise yolda yapılan yenileme çalışmalarından dolayı belediye yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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