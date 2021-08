SPOR Erdal Torunoğulları: Herkesin olduğu kadar bizim de şansımız var

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ/ - Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, "İnşallah güzel puanlar alıp, ülke puanına katkıda bulunuruz. 4 takım da birbirine eşit diye düşünüyorum. Grupta herkesin olduğu kadar bizim de şansımız olduğuna inanıyorum" dedi.

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Kuranın hayırlı olması temennisinde bulunan Torunoğulları, "İnşallah güzel puanlar alıp, ülke puanına katkıda bulunuruz. 4 takım da birbirine eşit diye düşünüyorum. Grupta herkesin olduğu kadar bizim de şansımız olduğuna inanıyorum. Bu kulüpler altyapılarıyla ünlü kulüpler. 3 kulüp de öyledir. İnşallah güzel sonuçlar alıp, başarılı oluruz. Hollanda takımının çıkması da benim için iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum bilet konusunda. Orada yaşayan birisi olduğum için. İnşallah güzel sonuçlar alırız" diye konuştu.

"KURADAN ÖNCE BAŞKANA C GRUBU'NA DÜŞECEĞİZ DEDİM"

Kura çekiminden önce başkan Ahmet Nur Çebi'ye C Grubu'na düşeceklerini söylediğini belirten Erdal Torunoğulları, "Biz başkanla beraberdik. Kuradan önce başkana C Grubu'na düşeceğiz dedim. C Grubu çıktı. Ajax ve Sporting çıktıktan sonra söyledim. O da çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı