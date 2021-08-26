SPOR Erdal Torunoğulları: Herkesin olduğu kadar bizim de şansımız var

Erdal Torunoğulları: Herkesin olduğu kadar bizim de şansımız var"Kuradan önce başkana C Grubu'na düşeceğiz dedim"Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ / - Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, "İnşallah güzel puanlar alıp, ülke puanına katkıda bulunuruz.