Erciyes Cup: Beşiktaş: 76 Hatay Büyükşehir: 87
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Erciyes Cup: Beşiktaş: 76 Hatay Büyükşehir: 87

24.09.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:34
Erciyes Cup: Beşiktaş: 76 Hatay Büyükşehir: 87

Erciyes Cup turnuvasının açılış maçında Hatay Büyükşehir, rakibi Beşiktaş'ı 76-87 mağlup etti.

Erciyes Cup turnuvasının açılış maçında Hatay Büyükşehir, rakibi Beşiktaş'ı 76-87 mağlup etti.

14.Erciyes Cup Basketbol turnuvasının açılış maçında Beşiktaş ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı. Kazanan taraf Hatay Büyükşehir oldu.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Çelik, Sami Özel, Batuhan Söylemezoğlu

Beşiktaş: Şenay Zeybek, İrem Naz Topuz, Nur Sezen Yavuz, Angela Salvadores, Melek Uzunoğlu, Elif Bayram, Nisa Yalçın, Mia Draşkiçeviç

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk, Hatice Bilir, Selena Kor, Kübra İmren Siyahdemir, Derin Kaya, Özge Yavaş, Gizem Başaran, Hind Ben Abdelkader

Periyotlar: 1.Periyot: 19-25 (Hatay Büyükşehir lehine) 2.Periyot: 18-29 (Hatay Büyükşehir lehine) 3.Periyot: 22-12 (Beşiktaş lehine) 4.Periyot: 17-21 (Hatay Büyükşehir lehine)

Devre: 37-54 (Hatay Büyükşehir lehine) - KAYSERİ

Erciyes Cup: Beşiktaş: 76 Hatay Büyükşehir: 87

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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