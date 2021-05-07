Erciş'te spor tesislerinin yapımı devam ediyor
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Erciş'te spor tesislerinin yapımı devam ediyor

Erciş'te spor tesislerinin yapımı devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Van'ın Erciş ilçesini ziyareti sırasında müjdesini verdiği 9 milyon TL'lik yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik ihtiyacının karşılanacağı 8 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 1 adet kapalı yüzme havuzu projelerinin yapımına başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Van'ın Erciş ilçesini ziyareti sırasında müjdesini verdiği 9 milyon TL'lik yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik ihtiyacının karşılanacağı 8 futbol sahası, 8 basketbol sahası ve 1 adet kapalı yüzme havuzu projelerinin yapımına başlandı.

Sportif anlamda ilçeye büyük değer katacak olan dev yatırımların temellerini atarak çalışmalarına başlayan Erciş Belediyesi, 2021 yılı içerisinde projelerin tamamını vatandaşların hizmetine sunmayı planlıyor. İlçenin Adnan Menderes, Sahilkent ve Alkanat mahallelerinde yapımına başlanılan spor tesislerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, "Farklı noktalarda yapılan çalışmalar ile biz istiyoruz ki Erciş'imizin insanları sporla bir araya gelsin, yeşille bir araya gelsin, maviyle bir araya gelsin. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, hoş vakit geçireceği alanlar oluşturmak istiyoruz. Bu alanlarda hanımefendiler ve beyefendiler için futbol sahası ve basketbol sahası oluşturmak istiyoruz. Ben bu hizmetlerin getirilmesinde büyük emekleri olan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e, Van milletvekillerimize ve siyaset kurumunun kıymetli temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Erciş'te spor tesislerinin yapımı devam ediyor
Erciş'te spor tesislerinin yapımı devam ediyor
Erciş'te spor tesislerinin yapımı devam ediyor
Erciş'te spor tesislerinin yapımı devam ediyor
Erciş'te spor tesislerinin yapımı devam ediyor
Erciş'te spor tesislerinin yapımı devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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